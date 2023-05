Cada turista que visita Guimarães deixa pegada ambiental de 323kg de CO2

Anualmente, cada turista que visita Guimarães tem uma pegada ambiental associada de 323 kg CO2 eq., sendo que a utilização do avião é o principal fator para o elevado peso do transporte nesta contabilização (96%).





O valor surge do projeto europeu "Greentour: Economia Circular e Turismo Sustentável em destinos do espaço SUDOE", que desenvolveu uma ferramenta de avaliação de impacte ambiental para os empreendimentos turísticos, restaurantes e empresas de atividades turísticas.



Além destas ferramentas, o consórcio do projeto calculou o impacte ambiental do turismo nos cinco destinos turísticos parceiros (Rias Baixas, Guimarães, Camino Lebaniego, Massif du Sancy e Lloret de Mar), através da extrapolação dos dados de consumo de recursos naturais fornecidos pelos diversos estabelecimentos turísticos, aos quais se somou o impacto das deslocações dos turistas ao destino e o tratamento dos resíduos urbanos gerados durante a sua estadia.



A principal conclusão revela que o transporte é o maior responsável pelo impacte ambiental associado ao setor turístico, em todos os destinos analisados. Aqueles destinos cujos turistas usam principalmente o avião como meio de transporte têm um impacto global muito maior ao nível da pegada de carbono.



A extrapolação, feita por investigadoras da Universidade de Aveiro, dá ainda conta do elevado contributo do consumo de energia e de alimentos nos estabelecimentos turísticos para os impactes ambientais.



O projeto europeu, iniciado em 2020, visa melhorar os métodos de gestão do património natural e cultural através da implementação de redes e experimentação conjunta, desenvolvendo metodologias e ações para promover a economia circular no setor do turismo.





O objetivo principal é promover a proteção do meio ambiente e a gestão eficiente dos recursos naturais ao favorecer práticas de turismo sustentável. Deste modo, pretende-se avançar para um novo modelo ambiental, económico e social, em que simultaneamente se informa o consumidor e se obtém o seu compromisso com o meio ambiente onde se desenvolve a atividade turística.





O Greentour é financiado pelo Programa Interreg SUDOE e tem uma duração prevista de 28 meses e um orçamento total de 1.171.998,68€, sendo composto por nove parceiros de Portugal, Espanha e França.