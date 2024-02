Economias avançadas e China estão a absorver maioria dos investimentos em renováveis

Muitas economias emergentes e em desenvolvimento estão a perder a onda de investimento global em energias limpas, uma vez que o elevado custo do capital para novos projetos está a dissuadir os promotores e a sufocar as oportunidades na nova economia energética, particularmente para alguns dos países mais pobres do mundo, segundo um novo relatório da Agência Internacional de Energia (AIE). O investimento global em energias limpas aumentou 40% desde 2020, atingindo um valor estimado de 1,8 biliões de dólares em 2023, mas quase todo o crescimento recente ocorreu nas economias avançadas e na China.





Em contrapartida, outras economias emergentes e em desenvolvimento representam menos de 15% do investimento total, apesar de albergarem 65% da população mundial e gerarem cerca de um terço do produto interno bruto global. Os fluxos de capital para projetos de energia limpa em muitas economias emergentes e em desenvolvimento continuam a ser "preocupantemente baixos", assinala a AIE num relatório publicado nesta quinta-feira.





Para se conseguir limitar o aquecimento global a 1,5 °C, o investimento em energias limpas nas economias emergentes e em desenvolvimento fora da China tem de aumentar mais de seis vezes, dos atuais 270 mil milhões de dólares para 1,6 biliões de dólares no início da década de 2030.





A disponibilidade de financiamento em condições favoráveis - principalmente de instituições internacionais de financiamento do desenvolvimento - também teria de triplicar dentro deste prazo.





De acordo com o relatório, são necessários investimentos numa série de setores diferentes, mas há três áreas que se destacam. Quase metade do investimento total em energias limpas nos próximos dez anos nas economias emergentes e em desenvolvimento fora da China tem de ser canalizado para projetos solares e eólicos à escala dos serviços públicos, redes de eletricidade e despesas com projetos e aparelhos de construção mais eficientes do ponto de vista energético.





Segundo a AIE, algumas tecnologias de energia limpa, como a energia solar fotovoltaica e a energia eólica em terra, já são mais baratas do que as alternativas de combustíveis fósseis em muitas partes do mundo. Mas o relatório salienta que o custo de capital, definido como o retorno financeiro mínimo esperado para justificar um investimento, para projetos de energia solar fotovoltaica à escala pública em economias emergentes e em desenvolvimento era mais do dobro do das economias avançadas. O relatório conclui que a redução em 1% da diferença do custo de capital entre as economias emergentes e em desenvolvimento, por um lado, e as economias avançadas, por outro, poderia reduzir estes custos de financiamento da energia limpa em 150 mil milhões de dólares por ano.





"Existem oportunidades enormes e rentáveis para as economias emergentes e em desenvolvimento satisfazerem as suas necessidades energéticas crescentes com tecnologias limpas, mas o financiamento também tem de ser acessível", afirma Fatih Birol, diretor executivo da AIE. "A redução dos riscos através de uma regulamentação clara e atempada é um primeiro passo para atrair o investimento. Isto tem de ser apoiado por um aumento significativo do apoio financeiro e técnico da comunidade internacional. Temos de construir novas pontes entre os investidores que procuram oportunidades de energia limpa e os mercados onde este investimento é mais necessário."





Embora os fluxos de capital para projetos de energias limpas em economias emergentes e em desenvolvimento devam aumentar acentuadamente nos próximos anos, quase todos os investimentos necessários são em tecnologias maduras e em setores em que existem fórmulas políticas testadas e comprovadas para o sucesso. Apenas cerca de 5% das necessidades totais de investimento em energias limpas até 2035 se situam em setores que dependem de tecnologias emergentes, como o hidrogénio com baixas emissões, os combustíveis à base de hidrogénio ou a captura, utilização e armazenamento de carbono.