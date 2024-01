EDP Renováveis entre as empresas mais sustentáveis do mundo

A EDP Renováveis surge em 39º lugar na lista Global 100 da Corporate Knights de 2024, que identifica as empresas mais sustentáveis do mundo. A empresa surge listada em Espanha, uma vez que a sede formal é nesse país. Desta lista global não consta nenhuma empresa sedeada em Portugal.





A classificação anual, anunciada na conferência do Fórum Económico Mundial em Davos, avaliou 6733 empresas cotadas em bolsa com receitas superiores a mil milhões de dólares e com base no impacto social e ambiental das suas operações, receitas e investimentos.





Elaborada desde há 20 anos pela Corporate Knights, a lista compara e classifica quantitativamente as maiores empresas de capital aberto do mundo, enfatizando igualmente o impacto das operações de uma empresa e seus produtos e serviços nas pessoas e no planeta.





A 20ª classificação da Corporate Knights das 100 empresas mais sustentáveis do mundo mostra que as empresas do Global 100 direcionam três vezes mais capital para investimentos sustentáveis (55% vs 17%) e geram três vezes mais receitas sustentáveis (51% vs 16%), como percentagem das receitas totais, em comparação com a média das grandes empresas em geral.





"O índice Global 100 tem tido um desempenho superior ao longo do tempo porque as empresas do Global 100 apoiam os seus compromissos ecológicos com os seus investimentos", afirma Toby Heaps, diretor executivo da Corporate Knights, em comunicado. "Os temas de investimento sustentável, como a energia limpa, estão a crescer exponencialmente, e as empresas do Global 100, em todos os setores, estão a ajudar a impulsionar e preparadas para prosperar na economia de baixo carbono", acrescenta.





Duas empresas australianas, a Sims Ltd. e a Brambles Ltd., respetivamente, lideram a classificação de 2024. A Sims recicla sucata metálica em 30 países e a Brambles atua mundialmente no setor das cadeias de abastecimento e logística. Ambas as empresas têm uma pontuação de 100% em termos de receitas sustentáveis e investimento sustentável.





Em comunicado, Graham Chipchase, diretor executivo da Brambles, afirma que "o futuro do nosso planeta depende do modo como as empresas priorizam o seu compromisso para com a natureza e para com as comunidades relativamente aos recursos de que necessitam. O próximo passo para o nosso negócio circular prende-se com a criação de cadeias de abastecimento regenerativas que permitam a redução do impacto ambiental". E acrescenta que "alcançar o segundo lugar na lista Global 100 da Corporate Knights é um feito notável que temos orgulho de partilhar com os nossos clientes, colaboradores e investidores, os quais apoiam a nossa visão de sustentabilidade e compreendem o seu papel na criação de valor contínuo e na procura de cadeias de abastecimento mais resilientes".





O top 5 é fechado pela dinamarquesa Vestas Wind System (3º), pela Taiwan High Speed Rail Corp (4º) e pela alemã Nordex SE (5º).