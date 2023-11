Governos planeiam quebrar meta do Acordo de Paris e produzir dobro dos combustíveis fósseis em 2030

Os governos planeiam produzir cerca de 110% mais combustíveis fósseis em 2030 do que seria consistente com a limitação do aquecimento a 1,5°C, a meta do Acordo de Paris, e 69% mais do que seria consistente com 2°C, conclui um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA).





Isto acontece apesar de 151 governos nacionais se terem comprometido a atingir emissões líquidas nulas e de as últimas previsões sugerirem que a procura global de carvão, petróleo e gás atingirá o seu pico nesta década.





Quando combinados, os planos governamentais conduziriam a um aumento da produção mundial de carvão até 2030 e da produção mundial de petróleo e gás até, pelo menos, 2050, criando um fosso cada vez maior na produção de combustíveis fósseis ao longo do tempo, assinala o "Relatório de Lacuna de Produção", produzido em parceria com o Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI), Climate Analytics, E3G e o Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD).





"Os planos dos governos para expandir a produção de combustíveis fósseis estão a minar a transição energética necessária para alcançar emissões líquidas nulas, pondo em causa o futuro da humanidade", afirma Inger Andersen, diretora executiva do PNUA. "Alimentar as economias com energia limpa e eficiente é a única forma de acabar com a pobreza energética e, ao mesmo tempo, reduzir as emissões", acrescenta em comunicado.





Publicado nesta quarta-feira, o documento frisa que dados os riscos e incertezas da captura e armazenamento de carbono e da remoção de dióxido de carbono, os países devem ter como objetivo a eliminação quase total da produção e utilização de carvão até 2040 e a redução combinada da produção e utilização de petróleo e gás em três quartos até 2050, a partir dos níveis de 2020, no mínimo.





Embora 17 dos 20 países apresentados se tenham comprometido a atingir emissões líquidas nulas - e muitos tenham lançado iniciativas para reduzir as emissões das atividades de produção de combustíveis fósseis - nenhum se comprometeu a reduzir a produção de carvão, petróleo e gás de acordo com a limitação do aquecimento a 1,5°C.







O Relatório de Lacunas de Produção de 2023 fornece perfis de países recentemente expandidos para 20 grandes países produtores de combustíveis fósseis: Austrália, Brasil, Canadá, China, Colômbia, Alemanha, Índia, Indonésia, Cazaquistão, Kuwait, México, Nigéria, Noruega, Qatar, Federação Russa, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte e Estados Unidos da América.?Estes perfis mostram que a maioria destes governos continua a dar um apoio político e financeiro significativo à produção de combustíveis fósseis.





"Descobrimos que muitos governos estão a promover o gás fóssil como um combustível essencial para a transição, mas sem planos aparentes para o abandonar mais tarde", afirma Ploy Achakulwisut, um dos principais autores do relatório e cientista do SEI. "Mas a ciência diz que devemos começar a reduzir a produção e o uso global de carvão, petróleo e gás agora - junto com o aumento da energia limpa, reduzindo as emissões de metano de todas as fontes e outras ações climáticas - para manter viva a meta de 1,5 °C".





Os investigadores referem que os governos com maior capacidade de transição para abandonar os combustíveis fósseis devem ter como objetivo reduções mais ambiciosas e ajudar a apoiar os processos de transição nos países com recursos limitados.





"Apesar de os governos de todo o mundo terem subscrito objetivos ambiciosos de emissões líquidas nulas, a produção mundial de carvão, petróleo e gás continua a aumentar, enquanto as reduções previstas não são nem de perto nem de longe suficientes para evitar os piores efeitos das alterações climáticas. Este fosso cada vez maior entre a retórica dos governos e as suas ações está não só a minar a sua autoridade, mas também a aumentar o risco para todos nós", assinala Neil Grant, analista de Clima e Energia da Climate Analytics.





E acrescenta: "Já estamos a caminho, nesta década, de produzir 460% mais carvão, 82% mais gás e 29% mais petróleo do que seria compatível com o objetivo de um aquecimento de 1,5°C. Antes da COP28, os governos devem procurar aumentar drasticamente a transparência sobre a forma como irão atingir os objetivos de emissões e introduzir medidas juridicamente vinculativas para apoiar estes objetivos."





Recorde-se que julho de 2023 foi o mês mais quente alguma vez registado e, muito provavelmente, o mais quente dos últimos 120 000 anos, segundo os cientistas. Em todo o mundo, ondas de calor mortais, secas, incêndios florestais, tempestades e inundações estão a custar vidas e meios de subsistência. As emissões globais de dióxido de carbono - quase 90% das quais provêm de combustíveis fósseis - aumentaram para máximos históricos em 2021-2022.?





Mais de 80 investigadores, de mais de 30 países, contribuíram para a análise e revisão deste relatório, abrangendo várias universidades, grupos de reflexão e outras organizações de investigação.