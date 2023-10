Indústria de Aveiro potencia transição energética com novas comunidades de energia renovável

A AIDA CCI - Câmara do Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro assinou um protocolo com a Cleanwatts para desenvolver comunidades de energia renovável (CER) com o tecido industrial do distrito de Aveiro, potenciando a redução de custos, a transição energética e o combate à pobreza energética no distrito.





As CER têm como principal objetivo a produção de energia local, limpa e descabornizada, através da instalação de centrais de produção de energia fotovoltaica e integrando diversos membros como entidades locais, empresas, juntas de freguesia, IPSS, municípios, coletividades e cidadãos, incluindo famílias economicamente vulneráveis, que usufruem de energia mais barata.





Para Elisabete Rita, vice-presidente executiva da AIDA CCI, "as comunidades de energia renovável são cruciais para a transição energética e para o alcance das metas Net Zero. As alterações climáticas são a questão mais urgente, em que as entidades governamentais, autoridades e empresas têm um papel determinante, razão pela qual a AIDA CCI também decidiu celebrar este protocolo".





Com a celebração do protocolo, a Cleanwatts e a AIDA CCI passam a ter uma parceria exclusiva no distrito de Aveiro para a criação e desenvolvimento de comunidades de energia renovável. Segundo Elisabete Rita, com a celebração deste protocolo "a AIDA pretende apoiar as empresas também na redução dos seus custos fixos. Este possibilitará aos associados usufruírem de condições especiais para criação ou adesão, como membros da Comunidade de Energia".





Cientes de que a eficiência energética e a integração de renováveis são "importantes estratégias para otimizar os recursos energéticos disponíveis e aumentar a independência energética das empresas e que, na sua combinação, impactam fortemente a descarbonização e diminuição de custos energéticos impulsionando a transformação competitiva e sustentável das empresas", a AIDA CCI entende que a celebração do protocolo com a Cleanwatts é "bastante pertinente pois permitirá desenvolver e potenciar o acesso a energia limpa e a redução de custos energéticos para as empresas e indústrias do distrito".





Para Basílio Simões, vice-chairman e cofundador da Cleanwatts, "os custos com a energia e as preocupações de sustentabilidade são duas questões fundamentais para o tecido empresarial e industrial atual", salientando que "a primeira comunidade de energia criada em Portugal, pela Cleanwatts, já fez dois anos em agosto e estamos agora na fase de expandir o modelo a diversas áreas, para além da fase de angariação de membros para as comunidades já existentes".