Lançado novo fundo global para cumprir objetivos de biodiversidade

Representantes de 185 países concordaram em lançar um novo e inovador fundo para a biodiversidade, que irá atrair financiamento dos governos, da filantropia e do setor privado para a preservação da biodiversidade.





O lançamento do Fundo do Quadro Mundial para a Biodiversidade (GBFF, sigla em inglês) aconteceu na Sétima Assembleia do Fundo Mundial para o Ambiente (GEF, sigla em inglês), realizada em Vancouver, no Canadá, entre os dias 22 e 26 de agosto.





O GBFF foi concebido para mobilizar e acelerar o investimento na conservação e sustentabilidade de espécies selvagens e ecossistemas, cuja saúde está ameaçada por incêndios florestais, inundações, condições meteorológicas extremas e atividades humanas.





Leia Também Poucos fundos sustentáveis estão alinhados com critérios da UE

O novo fundo foi ratificado e lançado na Assembleia do GEF, onde dois países anunciaram contribuições iniciais para iniciar a sua capitalização. Nomeadamente 200 milhões de dólares canadianos (136 milhões de euros) e 10 milhões de libras do Reino Unido (11,6 milhões de euros).





"Este é um momento extremamente positivo que será recordado no futuro. Mostrámos na Sétima Assembleia do GEF que mesmo em condições difíceis - com o fumo dos incêndios florestais como pano de fundo - podemos avançar para construir um planeta mais biodiverso para benefício de todos", afirmou Carlos Manuel Rodríguez, diretor executivo e presidente do Fundo Mundial para o Ambiente.





A ratificação do GBFF ocorreu oito meses depois de a Conferência das Partes da Convenção sobre a Diversidade Biológica (COP15) ter chegado a acordo sobre um conjunto histórico de objetivos globais em matéria de biodiversidade, conhecido como o Quadro Global de Biodiversidade de Kunming-Montreal, e ter decidido criar um novo fundo gerido pelo GEF para apoiar a sua implementação.





O GEF é uma família de fundos que apoia a ação dos países em desenvolvimento relativamente a desafios ambientais inter-relacionados, incluindo a perda de biodiversidade, alterações climáticas e poluição.





As contribuições anunciadas em Vancouver apoiarão as ações destinadas a travar e inverter a perda de biodiversidade até 2030 e a colocar a natureza numa via de recuperação até 2050.





A União Europeia congratula-se com a criação deste fundo, considerando que constitui um passo fundamental para a aplicação do Quadro Mundial para a Biodiversidade de Kunming-Montreal. "Na COP15, alcançámos um acordo histórico para enfrentar a perda de biodiversidade e restaurar os nossos ecossistemas naturais. Agora, o nosso objetivo atual é a plena implementação do Quadro Mundial para a Biodiversidade de Kunming-Montreal, com o lançamento do Fundo a marcar um passo em frente crucial", declarou o comissário responsável pelo Ambiente, Oceanos e Pescas, Virginijus Sinkevicius.





Leia Também Empresas que não respeitem direitos humanos e planeta poderão ter multas de 5% do volume de negócio

O novo fundo mobilizará e desembolsará recursos novos e adicionais provenientes de fontes públicas, privadas e filantrópicas, centrando-se na sustentabilidade da biodiversidade e dos ecossistemas.





Cerca de 20% dos seus recursos apoiarão iniciativas lideradas por indígenas para proteger e conservar a biodiversidade. Também será dada prioridade ao apoio aos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e aos países menos desenvolvidos, que receberão mais de um terço dos recursos do fundo.





O encontro, que se realiza uma vez a cada quatro anos, teve lugar durante uma época recorde de incêndios florestais na Colúmbia Britânica, no Canadá, e no início do que se prevê ser uma época recorde de furacões na América do Norte, alimentada por temperaturas recorde nos oceanos Pacífico e Atlântico.