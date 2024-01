Novo Pacto Verde quer auscultar sociedade para definir estratégia de longo prazo

No âmbito do processo de criação do futuro plano nacional de investimento ecologicamente responsável, denominado Novo Pacto Verde (NPV), estão a ser realizadas sessões presenciais e de auscultação online dos cidadãos, do poder local, das organizações da sociedade civil, da academia e das empresas.





O objetivo é recolher a participação de todos para a criação de uma estratégia de longo prazo para o investimento verde em Portugal.





Inspirado pelo Pacto Verde da União Europeia, o NPV pretende apresentar uma visão estruturada de longo prazo (2030), com propostas discutidas, consensualizadas e defendidas pela sociedade portuguesa.





Com estas sessões, pretende-se identificar desígnios comuns, necessidades coletivas prioritárias e apontar soluções e caminhos que suportem políticas públicas futuras em matéria de ambiente.





Entre as áreas prioritárias já identificadas estão a qualidade de vida com a natureza; cidadãos ativos e capacitados para a transição verde e justa; pacto para a água; mobilidade coletiva, ativa e partilhada acessível a todas as pessoas; energia Verde para todos; e pessoas e territórios seguros e adaptados às alterações climáticas.





Tendo como meta a transição ambiental em Portugal, "o NPV irá identificar os setores-chave e as soluções que permitem fazer face à emergência climática, assegurando, nomeadamente, a existência de infraestruturas, competências e processos adequados para os desafios atuais e futuros, a solidez da qualificação e da formação da população, a criação de empregos verdes, valorizando a coesão territorial e a valorização do capital natural", pode ler-se na nota enviada pela Secretaria Geral do Ambiente.





A Unidade de Missão criada para coordenar este processo é composta por representantes dos vários ministérios, academia e organizações da sociedade civil.





Os interessados em participar nesta auscultação poderão faze-lo em sessões presenciais abertas, cujo calendário está disponível em www.novopactoverde.pt, ou online, através do questionário que se encontra no mesmo site.





Depois desta fase de participação pública, seguir-se-á um processo de integração dos contributos recebidos e de elaboração de uma proposta de versão final do NPV.