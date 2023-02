Prémios Cidade + vão distinguir boas práticas na limpeza urbana

A Associação de Limpeza Urbana (ALU) está a organizar a primeira edição dos Prémios Cidade +, para distinguir projetos, iniciativas e investigação na área da limpeza urbana que tenham alcançado um impacto significativo a nível nacional ou nas comunidades em que estão inseridos.





Os prémios serão atribuídos em quatro categorias diferentes: "Inovação & Conhecimento", para a melhoria dos serviços de limpeza urbana; "Participação Pública & Cidadania", para a prevenção de produção de resíduos; "Estratégia para a sustentabilidade", para a redução do impacto da atividade humana no ambiente; e "Equipas felizes", para dignificar as profissões ligadas à limpeza urbana e melhorar a sua perceção pública.





O vencedor de cada categoria irá receber um prémio monetário de 5 mil euros, para além de um galardão por este reconhecimento. Serão ainda atribuídos prémios especiais que demonstrem um contributo único na área de limpeza urbana, com as categorias de "Personalidade do Ano"; "Equipamento/Tecnologia do Ano"; e "Campanha do Ano", relativo a uma campanha de comunicação e/ou sensibilização nas áreas de ambiente relacionadas com limpeza urbana ou artigos jornalísticos com relevância para a limpeza urbana.





Luís Capão, presidente da direção da ALU, sublinha que estes prémios visam "catapultar as atividades de limpeza urbana e todos os seus atores nacionais, acelerando a implementação da inovação, ao nível dos sistemas tecnológicos e da abordagem social. É uma oportunidade para reconhecermos as ações que efetivamente contribuem e impactam, de forma significativa, a vida dos cidadãos e a sustentabilidade."





Com candidaturas de 16 de fevereiro a 30 de junho, podem participar municípios, juntas de freguesia, empresas municipais, ou serviços municipalizados; empresas prestadoras de serviços, consultoras e fabricantes ou distribuidores de equipamentos; pessoas em nome individual ou coletivo, associação e ONG; e ainda universidades e outras entidades que promovam investigação e desenvolvimento.





Os Prémios Cidade + assumem-se como uma ferramenta para impulsionar a eficiência dos serviços públicos, a descarbonização nas cidades e a qualidade de vida em geral nas cidades, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.





Segundo a organização, este galardão permitirá aos vencedores a amplificação nacional e internacional dos seus projetos, comunicação e case study em comunicações internacionais da ALU e ainda a utilização da marca ALU como selo de garantia das suas iniciativas.





As avaliações dos candidatos serão feitas com base em quatro critérios: inovação, sustentabilidade, impacto e replicabilidade, e os vencedores serão anunciados no V Encontro Nacional de Limpeza Urbana, que se irá realizar em outubro de 2023, em Cascais.





As candidaturas aos Prémios Cidade + devem ser enviadas para o endereço geral@associacaolimpezaurbana.org, com o formulário disponível online.