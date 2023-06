Região norte tem novo serviço de devolução de embalagens reutilizáveis

Aveiro, Braga, Matosinhos, Porto e Vila Nova de Gaia estão a começar a disponibilizar a restaurantes e consumidores um novo serviço que permite a devolução de embalagens reutilizáveis usadas em serviços de "take-away".





Operado pela Ecoceno, o novo serviço permite a restaurantes e consumidores evitarem desperdício e taxas, nomeadamente pelo custo inferior de utilização de embalagens de utilização única, uma vez que evita ao consumidor o custo de 0,30€ sobre as embalagens descartáveis. Já o estabelecimento cumpre a lei ao disponibilizar embalagens reutilizáveis e o ambiente beneficia da redução de produção de resíduos de embalagens.





A solução "foi desenhada com os inputs de fabricantes, distribuidores e operadores. Só assim inovamos sem deixar um rasto de destruição", explica o fundador da Ecoceno, Afonso Vieira.





A operar desde o início de 2023, a empresa disponibiliza oito tipos de embalagens reutilizáveis: de 400, 700, 1000, 1300, 1500 e 2000ml, uma embalagem para pizza de 33cm e um saco de transporte.





"Em Portugal, existem cerca de 50,000 estabelecimentos alimentares. Estamos habituados a boa comida, pelo que a diferenciação, muitas vezes, é conseguida ao nível da marca. Ter uma embalagem sustentável, atrativa e funcional começa a ser um critério de escolha relevante para o consumidor final", acrescenta Diogo Neves.





A utilização do serviço é gratuita para o consumidor. Mas é necessário instalar uma aplicação no telemóvel e associar um cartão bancário para, no caso de não devolução da embalagem, ser cobrado o valor da mesma.





O consumidor tem 14 dias para devolver as embalagens em qualquer parceiro da rede, caso contrário incorre num custo de 8€ por cada embalagem, 12€ por cada embalagem de pizza e 2€ por cada saco, passando estes a ser seus.





Recorde-se que, a partir de 2024, todos os estabelecimentos alimentares em Portugal vão ser obrigados a ter uma opção de embalagem reutilizável quando servem comida pronta a comer.

O novo serviço conta com o apoio da Sociedade Ponto Verde e do Ministério do Ambiente, através do Fundo Ambiental. A Ecoceno venceu o programa de inovação From-Start-to-Table, da Startup Lisboa, na categoria de "Tecnologia para a Restauração".