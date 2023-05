Projeto-piloto dá desconto em produtos a quem depositar resíduos de embalagens

Um novo projeto-piloto levado a cabo pela Novo Verde, entidade gestora de resíduos de embalagens, em colaboração com a cadeia de retalho Recheio Cash & Carry de Loures, vai dar desconto a clientes que depositarem resíduos de embalagens.





Por cada quilograma de embalagens depositadas no ponto de recolha, os clientes deste retalhista recebem 0,35€ de desconto, que pode ser utilizado a partir do dia seguinte ao da colocação dos resíduos de embalagens no equipamento. O valor fica associado ao cartão de cliente, obrigatório para aceder a este sistema.





"Graças à procura sistemática pelo desenvolvimento de novas e de melhores soluções, um sistema logístico bem desenhado, e uma campanha de sensibilização que incentiva o correto descarte, e a valorização dos resíduos de embalagens, este é um projeto promissor e alinhado com as melhores práticas europeias", afirma Ricardo Neto, presidente da Novo Verde.





Com o mote "Negócios com Mais Valor", este programa, dedicado aos clientes do canal HORECA, tem como objetivo promover a separação de resíduos de embalagens provenientes deste setor, que presta serviço a um elevado número de consumidores finais. Pretende-se avaliar a adesão deste canal, com base na quantidade e no número de vezes que entrega resíduos de embalagens, recebendo um valor de incentivo.





"Continuamos a incentivar e apoiar as empresas na adoção de práticas mais sustentáveis e responsáveis, ao mesmo tempo que promovemos a economia circular e a redução do impacte ambiental provocado pelos resíduos de embalagens", acrescenta o responsável.





O equipamento disponível é um contentor com características especiais, que permite associar o peso de resíduos de cada cliente e atribuir o valor correspondente em nota de crédito. São aceites embalagens de plástico e metal. O projeto-piloto está disponível nesta loja desde 3 de maio.