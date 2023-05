Seixal, Loures e Lisboa lideram na reciclagem de óleos alimentares usados

Os municípios de Seixal, Loures e Lisboa são aqueles que em todo o território nacional mais emissões de dióxido de carbono (CO2) poupam à atmosfera, devido à reciclagem de óleos alimentares usados (OAU) para transformação e refinação em biocombustível, como sejam o SAF - Sustainable Aviation Fuel ou o HVO - Hydrotreated Vegetable Oil.





No topo da lista dos 10 concelhos do país avaliados com melhor desempenho nesta matéria está o do Seixal, que em quatro anos (desde janeiro de 2018) conseguiu evitar a emissão de 393 toneladas de CO2 para o meio ambiente, graças ao conjunto de 84 oleões espalhados por todas as freguesias. As contas são da Hardlevel – Energias Renováveis, operador de recolha, gestão e reciclagem de óleos alimentares usados.





A curta distância surge a autarquia de Loures, com um dispositivo de 73 oleões e um contrato vigente desde junho de 2018, que poupou a atmosfera aos efeitos poluidores de 349 toneladas de CO2.





A capital portuguesa, onde estão instalados 202 equipamentos deste operador, desde abril de 2021, ocupa o terceiro lugar, com 309 toneladas de dióxido de carbono evitadas. Segue-se o município de Almada, com 204 toneladas de CO2 retidas, graças a uma rede municipal composta por 61 oleões.





Aveiro é o primeiro município fora da Área Metropolitana de Lisboa a surgir neste top 10 ambiental. Os munícipes aveirenses, que utilizam os 74 contentores de descarte de óleos alimentares usados desde novembro de 2019, conseguiram uma poupança de 176 toneladas de CO2, pela simples transformação dos OAU em combustíveis verdes.





Segue-se Mafra (133 oleões), que, desde março de 2020, alcançou o marco de 162 toneladas de dióxido de carbono poupadas ao ecossistema envolvente.



Viseu com um circuito de 43 oleões, sob a égide da Associação de Municípios do Planalto Beirão, desde agosto de 2020, Lourinhã, com 33 equipamentos desde março de 2018, Santo Tirso (27 oleões, desde junho de 2019) e Figueira da Foz (30 oleões, desde junho de 2020), conseguiram cativar, respetivamente, cerca de 93, 92, 84 e 78 toneladas de CO2.





Somados os esforços destes 10 municípios, eles representam um total de 1.940 toneladas de CO2 cuja emissão se conseguiu evitar para o meio ambiente.