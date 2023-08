Sensor espacial vai monitorizar saúde dos ecossistemas costeiros

A NASA vai recorrer ao sensor Radiómetro Geoestacionário de Monitorização e Imagiologia do Litoral (GLIMR, na sigla em inglês) para monitorizar a saúde dos ecossistemas costeiros.





O GLIMR irá recolher e processar informação de todo o espetro eletromagnético, incluindo luz visível, infravermelhos e frequências ultravioletas, para criar uma visão "altamente detalhada" das condições físicas e biológicas das águas costeiras.





O anúncio foi feito pela Raytheon, empresa criadora do sensor, que viu agora concluída a revisão crítica de projeto e entra na fase de construção e teste do programa.

A

NASA selecionou o GLIMR para ser o primeiro gerador de imagens hiperespectrais da agência em órbita geoestacionária.





"O GLIMR vai ajudar-nos a estudar melhor os oceanos do nosso planeta", disse David Broadbent, presidente de Sistemas Espaciais da Raytheon. "Com esta nova capacidade, poderemos acompanhar melhor o branqueamento dos corais, a saúde da clorofila e do plâncton, os derrames de petróleo e a proliferação de algas nocivas", acrescentou.





O instrumento vai fornecer medições com elevada sensibilidade, resolução espacial e resolução temporal dos ecossistemas costeiros e oceânicos no Golfo do México, em partes da costa sudeste dos EUA e na pluma do rio Amazonas.





Os decisores utilizarão os dados do GLIMR para responder rapidamente a catástrofes naturais e provocadas pelo homem nas águas costeiras, bem como à proliferação de algas nocivas e derrames de petróleo.





O sistema também ajudará a melhorar a sustentabilidade do ecossistema costeiro e a gestão de recursos, indica a empresa.