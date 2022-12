“A Secil está fortemente comprometida com a sustentabilidade”

Com o mundo a impulsionar a transição para práticas sustentáveis, os desafios para as cimenteiras, tradicionalmente altamente poluentes, ganham contornos ainda mais expressivos. Nada que demova a convicção de Otmar Hübscher, CEO da Secil, que garante que a cimenteira "está fortemente comprometida com a sustentabilidade e procura compatibilizar o seu desempenho económico com as exigências da sustentabilidade que podemos expressar pela sigla ESG [ambiental, social e governação]".





Para contribuir para o combate às alterações climáticas, os desafios da cimenteira passam, segundo Otmar Hübscher, "pela redução da intensidade carbónica da nossa atividade e produtos, por inserir na circularidade os nossos produtos cimento e betão e pela promoção da biodiversidade, em particular dentro das nossas pedreiras".



A empresa delineou a estratégia "Ambition 2025 Crescimento Sustentável", com resultados que pretendem atingir "de forma sustentável com boas práticas de ESG". O CEO salienta "o alto nível de utilização de combustíveis alternativos, o crescente uso de matérias primas secundárias e descarbonatadas e o aumento da melhoria da eficiência energética" como ferramentas para atingir as metas ambientais.





O responsável refere que "na Secil a sustentabilidade está no centro da estratégia" e que a empresa "começou há décadas na proteção ambiental". Um compromisso que "só tem vindo a aumentar e hoje em dia posso dizer tranquilamente que estamos com confiança de que vamos atingir essas elevadas metas que colocamos nos relatórios e roteiros de neutralidade carbónica". Para isso, contam também com o apoio dos parceiros e stakeholders. Desta forma, acredita Hübscher que vão "cumprir e chegar à neutralidade carbónica do nosso setor, até 2050, e inserir o betão totalmente na circularidade".



Mas a sustentabilidade não é só ambiental. Na componente social, "a Secil também está comprometida com os seus colaboradores e as comunidades onde opera. Nós queremos realmente melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores e comunidades onde operamos", refere o CEO.



A aposta nesta área é feita sobre as pessoas, nomeadamente criando condições para atrair, desenvolver e reter talento. Os colaboradores são "fundamentais para podermos implementar todos estes desafios e projetos de sustentabilidade. Temos um forte foco na criação de uma cultura de segurança e de empowerment para dar poder às nossas pessoas", refere Hübscher.





Ainda na vertente social, a responsabilidade social também encontra lugar. A empresa desenvolve projetos de promoção de voluntariado, pondo desta forma em prática o seu compromisso para com a comunidade e a sociedade.