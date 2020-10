A Sustentabilidade tem que ser um “must have”

Leia Também Prémio Nacional de Sustentabilidade 20 | 30

Felizmente é cada vez mais normal as empresas anunciarem planos de redução de desperdícios e consumos, utilização de energias renováveis, inovações nas cadeias de fornecimento ou certificações de produtos do ponto de vista ambiental, entre outras medidas de promoção da sustentabilidade.Muitas alterações e inovações vão também no sentido de aumentar a economia circular, enquanto solução mais sustentável para a preservação dos recursos naturais.Estas ações refletem um compromisso sério com a sustentabilidade, fruto da preocupação crescente com o futuro e com o planeta que deixamos aos nossos filhos e netos.E embora as pessoas não esperem já a perfeição, quando se trata de práticas ambientais, elas claramente desejam mudanças e transparência, o que significa que desejam saber se os valores das empresas onde trabalham e das marcas que consomem estão alinhados com os seus valores e preocupações. E isso é cada vez mais importante, especialmente para os mais jovens. Eles já não estão só à procura de produtos ou serviços, eles querem saber se a sua marca se preocupa com aquilo que é importante para eles e se trabalha ativamente para esse objetivo.E sim, já temos muitas empresas e marcas a assinalarem e a anunciarem os seus compromissos e práticas de sustentabilidade. Mas será suficiente? Será que estão a conseguir um real envolvimento das pessoas?É que não basta ter uma estratégia de marca sustentável. Também é fundamental encontrar a forma certa de a partilhar com o consumidor envolvendo-o na ação, pois só dessa forma se consegue que as políticas tenham verdadeiro impacto e consequências. Há casos claros de marcas que o estão a fazer com grande sucesso, assegurando a lealdade, atraindo novos consumidores e garantindo valor para os stackeholders.Isto significa que é um erro pensar que a sustentabilidade é um problema das marcas. Não é. É um problema de todos, mas cabe às marcas promover e alavancar esse caminho, de preferência com o tal "toque" de autenticidade, humanidade, emoção e criatividade que só elas conseguem através de uma comunicação relevante e genuína. Essa é uma peça fundamental para aumentar a dimensão do mercado sustentável, ou seja, um mercado de consumidores de produtos sustentáveis levando a um círculo virtuoso que transforme o mercado como um todo.Claro que falar é mais fácil do que fazer com que funcione, tanto para o consumidor como para a empresa, pois só assim é que resultará no longo prazo, para todos nós. Mas o marketing não deve perder esta oportunidade de falar sobre as suas políticas e iniciativas ou estará a perder uma enorme oportunidade de atrair novos clientes e informar as suas audiências sobre os seus compromissos.Os Prémios Negócios Sustentabilidade são, por isso, uma excelente plataforma para valorizar esta atuação e dar ainda mais visibilidade às campanhas de comunicação sobre projetos de sustentabilidade.Serão aceites nesta categoria candidaturas de iniciativas, serviços ou produtos que representem soluções de comunicação eficazes e de caráter educativo na sociedade, permitindo aumentar a transparência da informação e/ou consciencialização acerca de temas de sustentabilidade. Valorizar-se-ão iniciativas e produtos ou serviços que, de forma criativa e através de meios de comunicação, estimulem a mudança de comportamentos sustentáveis de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que podem ser consultados no site das Nações Unidas.Presidente do júri, Secretária-Geral, APAN, Diretora, Meios & Publicidade, Diretor-Geral, Universidade Europeia | IADE | IPAM, Presidente da Direção, Auto Regulação Publicitária, Presidente, Clube Criativos de Portugal