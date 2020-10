Prémio Nacional de Sustentabilidade 20 | 30

Candidaturas até 1 de Novembro de 2020 e pode candidatar-se através do site premionacionalsustentabilidade.negocios.pt

PORQUÊ CANDIDATAR-SE

O Prémio Nacional de Sustentabilidade vai reconhecer, inspirar, promover e divulgar o trabalho e a atuação de empresas e organizações, de norte a sul do País, que se distingam nas diversas áreas relacionadas com a sustentabilidade, dando-lhes visibilidade e destaque.

QUEM SE PODE CANDIDATAR

Todas as empresas e instituições que tenham adotado e desenvolvido melhores práticas de sustentabilidade e implementado projetos, já com resultados e provas dadas.

O QUE GANHAM OS CANDIDATOS

Reconhecimento por um painel de Júri independente e altamente prestigiado.

Divulgação dos projetos candidatos no Jornal de Negócios e na revista SÁBADO – página dupla em edição especial dos dois meios. Atribuição de selo de sustentabilidade aos projetos vencedores.

Participação na gala de entrega de prémios, juntamente com os restantes projetos distinguidos e o Júri.

Atribuição de prémio no valor de 1.000.000€ em publicidade nos meios Cofina aos projetos vencedores e de 500.000€ às menções honrosas.

JÚRI

Finanças Sustentáveis

Presidente do júri Clara Raposo, Presidente, ISEG

Francisco Veloso, Diretor (Dean) da Imperial College Business School

Isabel Ucha, Managing Board Member, Euronext e CEO, Euronext Lisbon

João Pratas, Presidente, APFIPP

José Crespo de Carvalho, Presidente do ISCTE Executive Education

Ricardo Nogueira, Senior Advisor at Pollination

Digital e IA

Presidente do júri - Arlindo Oliveira, Professor Catedrático, IST

Alexandre Nilo Fonseca, Presidente, ACEPI

Carlos Oliveira, Conselheiro do Conselho Europeu da Inovação

João Nuno Bento, CEO, Novabase

Luísa Ribeiro Lopes, Presidente, dns.pt

Igualdade e Diversidade

Presidente do júri Margarida Couto - Presidente, Grace e Sócia, Vieira de Almeida

António Saraiva, Presidente, CIP

Filipe Almeida, Presidente, Portugal Inovação Social

Filipe Santos, Dean, Católica Lisbon School of Business and Economics e Presidente da EVPA

Isabel Barros, Administradora executiva, Sonae MC

Bem-estar e Cidades Sustentáveis

Presidente do júri Miguel de Castro Neto, Subdiretor, NOVA Information Management School e coordenador, NOVA Cidade – Urban Analytics Lab, ex-Secretário de Estado do Ordenamento do Território e Conservação da Natureza

José Manuel Pedreirinho, Presidente, Ordem dos Arquitetos

Luísa Schmidt, Socióloga e Investigadora, ICS

Miguel Eiras Antunes, Partner, Smart City, Smart Nation and Local Government da Deloitte

Paula Teles, CEO, Mobilidade PT

Descarbonização

Presidente do júri António Martins da Costa, Membro do Conselho de Administração Executivo, EDP

Francisco Ferreira, Presidente, Associação Zero

Joana Portugal Pereira, Autora do Sexto Relatório de Avaliação (AR6) do IPCC, Investigadora convidada do Imperial College London (CEP/ICL), Professora em Planeamento Energético (COPPE/UFRJ)

Júlia Seixas, Professora e Presidente do DCEA, FCT UNL

Luís Urmal Carrasqueira, Managing Director, SAP Portugal

Pedro Martins Barata, Partner, Get2C e Coordenador da equipa que elaborou o Roteiro para a Neutralidade Carbónica

Economia Circular

Presidente do júri João Castello Branco, Presidente, BCSD e CEO, The Navigator Company

António Miguel Ferreira, Presidente e Managing Director, Claranet Portugal

Helena Pereira, Presidente, Fundação Ciência e Tecnologia

Isabel Furtado, Presidente da Direcção da COTEC Portugal

Paulo Lemos, Direção Geral, ENV e ex-Secretário de Estado do Ambiente

Comunicação de Sustentabilidade

Presidente do júri Manuela Botelho, Secretária-Geral, APAN

Carla Borges Ferreira, Diretora, Meios & Publicidade

Francisco Teixeira, Diretor-Geral, Universidade Europeia | IADE | IPAM

Nuno Pinto Magalhães, Presidente da Direção, Auto Regulação Publicitária

Susana Albuquerque, Presidente, Clube Criativos de Portugal