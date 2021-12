Ana Loureiro: “É preciso dar a conhecer às pessoas como é feita a gestão dos seus resíduos”

Temos uma área muito forte de comunicação com o cidadão, feita todos os dias pelas concessionárias no terreno. Nas escolas, com o programa Ecovalor; junto das instituições, com a campanha Toneladas de Ajuda; e tentamos ir aonde as pessoas estão, ao comércio, aos mercados, às praias, aos ecoeventos. Ana Loureiro, diretora de Comunicação da EGF

Pertencente ao grupo Mota-Engil e URBASER, a Empresa Geral do Fomento (EGF) possui 11 concessionárias no país para tratar dos resíduos urbanos. Um trabalho essencial para o bom funcionamento dos aglomerados urbanos e que precisa de ser valorizado e comunicado. "É preciso as pessoas perceberem que é importante que haja alguém que trate dos seus resíduos. A nossa comunicação passa por mostrar o trabalho, mostrar as pessoas que nesta fase de pandemia tiveram um papel muito importante todos os dias e que foi ainda mais necessário valorizar", explica Ana Loureiro, diretora de Comunicação da EGF.O mais recente projeto da empresa, a Linha da Reciclagem, vem neste mesmo sentido de aproximar as pessoas da atividade da mesma. Acaba de se iniciar junto das concessionárias Valnor e Resiestrela e irá estender-se a todas as áreas servidas pela EGF. Trata-se de "um serviço de apoio ao cidadão, ao qual podem ligar para tirar dúvidas, pedir informações ou pedir um serviço de recolha dentro da área concessionada pela EGF. É um serviço inovador, pois vamos congregar tudo num só local, num único site, em linhadareciclagem.pt, e no nosso número de telefone, o 800 911 400", explica Ana Loureiro.Para além deste, outros projetos já aproximam a empresa da comunidade. "Temos uma área muito forte de comunicação com o cidadão, feita todos os dias pelas concessionárias no terreno. Nomeadamente, nas escolas, com o programa Ecovalor; junto das instituições, com a campanha Toneladas de Ajuda; e tentamos ir aonde as pessoas estão, ao comércio, aos mercados, às praias, aos ecoeventos e tentamos sempre que todos tenham o comportamento mais sustentável possível, nos vários sítios onde estão, porque nós devemos reciclar tudo, sempre e em todo o lado. E é com este mote que fazemos sempre as nossas campanhas", reforça a responsável.Ana Loureiro destaca ainda o sucesso da campanha "O futuro do planeta não é reciclável", como a maior do género realizada em Portugal, tendo atingido trinta milhões de contactos com cidadãos em dois meses. E também o facto de terem sido vencedores do Prémio Nacional de Sustentabilidade, em 2020, na categoria Digital e Inteligência Artificial, com o projeto Recycle BinGo, uma app que dá prémios a quem recicla.