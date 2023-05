Economia circular ainda está no início

António Nogueira Leite, economista e professor, afirmou serem necessários incentivos tarifários para que os países sejam convencidos a abraçar a sustentabilidade, numa entrevista à diretora do Negócios, Diana Ramos, na qual defendeu que ainda estamos no início da economia circular.O economista salientou o papel "importantíssimo" da Organização Internacional do Comércio nessa matéria. "Por um lado, temos a importância da produção, materializada pela indústria. Por outro, temos a necessidade de ter uma indústria mais amiga do ambiente e com uma lógica de circularidade", referiu António Nogueira Leite. Sem o contributo da indústria "não conseguimos baixar as emissões, basta pensar que as turbinas, as placas, tudo é fruto da atividade em que a indústria tem uma componente central, porque passam por produção industrial". Nogueira Leite diz que já há imensas empresas portuguesas a incorporarem material reciclado no seu esquema de produção, nomeadamente as papeleiras". Aliás, se isso não acontecesse, a generalidade dos produtos reciclados acabava em incineração, aterro ou em decomposição mecânico e biológico, "o que seria um problema gigantesco". "Se muitos não avançarem, o planeta, o ecossistema, não ficarão salvaguardados", concluiu.