Cascais quer ser “o melhor sítio para viver”

A governação e a gestão da mudança são sempre desafios enormes para qualquer organização, especialmente na conjuntura global, disse Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal, na Grande Conferência Sustentabilidade Negócios 20|30. A pandemia, a guerra, a inflação e a globalização, "que já não é a mesma de outros tempos", tornam, no entender do autarca, mais que prementes a discussão destes temas. "Os desafios do mundo são enormes, as urgências que se abateram sobre o mundo vieram ocupar quase na plenitude os espaços de discussão dos areópagos de debate".Mas o mundo não parou. E os problemas "são os mesmos e, agora, agravaram-se", revestindo esta conferência de ainda mais importância, salientou."O mundo que queremos passar aos nossos filhos tem de ser melhor. Mas hoje, para além de melhor, tem de ser um mundo de paz". Mas não só. Miguel Pinto Luz falou na sustentabilidade dos sistemas políticos, do sonho europeu, da sustentabilidade do Estado Social, ambiental e económico que hoje têm igualmente de fazer parte de um mundo que se quer deixar de herança. Há que arregaçar mangas e agir. "O futuro tem de ser construído para as pessoas nas suas diversas dimensões: pessoal, profissional e na sua relação com o mundo".Ao longo dos anos, Cascais tem tentado desenvolver um mundo de negócio sustentável."Temos como missão fazer de Cascais o melhor sítio para viver por um dia, uma semana ou para uma vida". Aliás, Pinto Luz diz que o "negócio de viver, da qualidade de vida", é o objetivo do município, até pela "sorte de termos uma localização privilegiada, com o mar, a terra e 30% do nosso território num belíssimo parque natural protegido".Para transformar Cascais num "projeto de felicidade", fazendo deste município "o concelho da qualidade de vida", o vice-presidente da autarquia mencionou os investimentos feitos pela Câmara em segurança, saúde e educação. "Investimos em tudo o que constitui este exercício do edifício da qualidade de vida", que , obviamente, tem um racional económico. "Recebemos e reinvestimos, redistribuímos. Sendo esta Câmara liderada por sociais-democratas e democratas-cristãos não podia ser de outra forma". Hoje, salienta Miguel Pinto Luz, Cascais tem transportes públicos gratuitos - de resto, único caso a nível nacional, havendo apenas dois a nível europeu -, tem um parque escolar público "que em nada envergonha o privado", tem tutores, mentores e explicadores por cada turma do 10º, 11º e 12º anos de escolaridade, video-consultas 24 horas por dia, sete dias por semana de medicina geral e familiar, pediatria e veterinária. "Somos o único concelho da Área Metropolitana de Lisboa que garante a todos os nossos munícipes acesso a um médico de família", enfatizou.Apesar de todo este panorama, o autarca releva o facto de Cascais não viver numa ilha. "Não vivemos orgulhosamente sós. "Somos permeáveis aos problemas dos outros e gostamos muito de partilhar as boas práticas".Na crise sanitária da covid-19, Cascais foi o primeiro concelho "a importar todos os meios necessários" para combater a pandemia, partilhados depois com todos os municípios da Área Metropolitana de Lisboa."Marcamos o ritmo, dizemos a diferença. Ninguém pode viver orgulhosamente fechado num compartimento estanque, vendo a infelicidade ao lado. Queremos viver num mundo solidário".