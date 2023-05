O Armagedão climático

Para o jornalista britânico especializado em economia, o futuro está na transformação tecnológica. É o que demostram os baixos custos das energias limpas, o hidrogénio ‘clean’ que está a tornar-se numa alternativa credível, e a própria energia nuclear que terá ainda um provável papel no futuro, referiu.O especialista do Financial Times considera que a eliminação das emissões de carbono requer ainda uma profunda transformação tecnológica para atingir os objetivos da descarbonização, o que implica um grande investimento, cerca de 900 mil milhões ao ano em média entre 2026-2030, sobretudo na energia. Na conferência, defendeu que "a existência de novas tecnologias não levará por si só a mudanças com a suficiente escala e necessidade", tendo de ser acompanhadas por políticas ativas e de incentivos.Martin Wolf mostrou ainda algum otimismo em relação à descarbonização em termos geopolíticos, salientando que cinco das principais economias, nomeadamente a China, a União Europeia, os Estados Unidos, o Japão e a Índia, estão comprometidas. Fez uma resenha dos principais perigos e oportunidades das alterações climáticas e dos seus impactos no planeta, referindo-se à importância da sustentabilidade e ao papel da tecnologia, da política e dos negócios na criação de um novo paradigma.