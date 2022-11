“Queremos estar ao lado dos condutores como copilotos na transição”

Apesar de pertencer a um dos setores mais poluentes, a Norauto está empenhada em promover uma atividade mais sustentável internamente e junto dos seus clientes. "A nossa ambição é estar ao lado dos condutores como copilotos, acompanhando-os nesta transição, permitindo que consumam de forma mais responsável e a preços acessíveis, oferecendo soluções para o seu veículo, qualquer que seja a sua tecnologia ou utilização", refere José Luís Barbajosa, CEO da Norauto Portugal.





Sublinhando que a sustentabilidade traz consigo muitos desafios a nível ambiental, social e económico, Barbajosa revela que "os compromissos assumidos neste âmbito são ambiciosos, uma vez que o grande objetivo será tornar a Norauto numa empresa com impacto positivo sobre o homem e sobre o meio ambiente".





Tal ambição é corporizada em duas vertentes. A primeira vai ao encontro do desafio climático, pelo que a empresa pretende reduzir a sua pegada de carbono desenvolvendo uma trajetória de baixo carbono em linha com o Acordo de Paris. O CEO explica que "esta trajetória é estruturada com o objetivo de alcançar a neutralidade líquida de carbono até 2050, ou seja, uma redução de 5% ao ano, o que corresponde a menos 55% até 2030".



A segunda vertente passa por desenvolver produtos e serviços com um impacto positivo, "que irão contribuir para uma mobilidade menos intensiva em carbono e mais acessível a todos", esclarece, acrescentando que estão empenhados em cumprir os objetivos de desenvolvimento sustentável (ODS) das Nações Unidas, em particular os relacionados com o meio ambiente, conservação da natureza, saúde, redução de desigualdades e consumo responsável. "Todas as nossas ações são traçadas tendo em conta estes ODS", refere.



José Luís Barbajosa destaca também o serviço de aluguer como um bom exemplo de medidas que estão a tomar para incentivar ao consumo responsável. "Alugamos produtos sazonais para evitar a compra de algo que muitas vezes só é necessário por alguns dias, como, por exemplo, as malas de tejadilho", exemplifica.



Em relação a serviços, o Eco Serviço e a Eco Revisão são dois exemplos inovadores que têm por objetivo reduzir as emissões de CO2 dos veículos aumentando o seu rendimento e poupando no combustível. "Na Eco Revisão, conseguimos medir e fazer um diagnóstico das emissões de gases das viaturas e no caso de Eco Serviço é feita uma descarbonização ao motor", explica.



Todos os produtos recolhidos nas oficinas são também acondicionados e enviados para a reciclagem, nomeadamente os mais poluentes ou perigosos, como pneus, baterias, óleos, etc. A Norauto tem atualmente 24 canais de reciclagem. Nos centros, foram também criadas "recycling walls", ou seja, paredes onde, por um lado, os clientes são sensibilizados para a importância da reciclagem e, por outro, são incentivados a entregarem produtos como escovas ou tapetes que normalmente colocariam no lixo comum.



Paralelamente a estas preocupações, Barbajosa dá conta de que "a Norauto continua a investir em serviços inovadores, produtos eco friendly, na redução do packaging, no eco design de produtos, apostando na conceção ecológica e na preservação dos recursos naturais".

A componente social

A Norauto diz-se empenhada em contribuir para uma sociedade mais solidária, onde a mobilidade desempenha um papel central. "Acreditamos que a mobilidade é mais do que uma necessidade, é um direito humano natural e vital que nos permite exercer a nossa liberdade", defende José Luís Barbajosa. Por isso, acrescenta: "É nossa missão tornar acessíveis soluções duráveis de mobilidade ao maior número de pessoas".



A empresa desenvolveu o projeto Reparação Solidária, um programa de mobilidade baseado na solidariedade que visa permitir que todos se desloquem diariamente de forma calma e segura. A empresa facilita, por isso, a manutenção de veículos pertencentes a associações sem fins lucrativos.



A nível interno, a saúde, a segurança e o bem-estar das pessoas são assumidos como prioritários pela Norauto. "Diariamente, os nossos colaboradores são desafiados a adotar e manter hábitos saudáveis. Através de uma aplicação, incentivamos os colaboradores a cumprir os 10 mil passos recomendados pela OMS como um componente social importante, transformando este movimento num valor financeiro que é depois doado pela empresa a ONG selecionadas pelos colaboradores da Norauto", explica o CEO.

Por fim, reconhecendo que "o mundo está perante um desafio global sem precedentes que precisa da intervenção de todos", o CEO sublinha o papel das empresas na transição. "Como líderes de organizações, acabamos por influenciar outros serviços como exemplos de organização".