Renaturalizar para conservar

Criado na década de 1990 nos Estados Unidos da América, num contexto que incluía a criação de grandes espaços para a reintrodução de carnívoros, o conceito de renaturalização ("rewilding", no original) atravessou o Atlântico e tornou-se popular na Europa, onde ganhou um sentido mais amplo. Das florestas urbanas de Leipzig às ribeiras do concelho de Cascais, passando pelas escarpas do Côa ou pelo projeto com que o Reino Unido se propõe requalificar 300 mil hectares de terreno, a renaturalização como forma de conservação da natureza e gestão da paisagem veio para ficar.Em 2019, um grupo de cientistas - que incluiu o investigador português Henrique Miguel Pereira, da Universidade de Leipzig - publicou um artigo na revista Science no qual defendia a renaturalização como estratégia preferencial para a conservação. Depois de analisarem diferentes casos, concluíram que esta técnica é eficaz na recuperação de sistemas complexos, além de ser mais barata e de garantir melhores resultados na biodiversidade no longo prazo. Um dos casos em análise foi o da floresta urbana da cidade alemã de Leipzig, cujo ciclo de inundações anuais tinha sido interrompido durante quase um século, tendo como consequência o crescente empobrecimento da biodiversidade. Depois das ações de restauro, que incluíram a reposição da possibilidade de inundações cíclicas, o ecossistema readquiriu parte da biodiversidade perdida.Como Henrique Miguel Pereira explicou na altura ao Diário de Notícias, a abordagem da renaturalização dos ecossistemas é eficaz, uma vez que se baseia em três aspetos fundamentais: a reposição da complexidade da cadeia alimentar, o reforço da conectividade entre os territórios e a possibilidade de permitir que ocorram as perturbações naturais de cada ecossistema.Além disso, a estratégia pode ser aplicada em escalas muito diferentes. Na última década, a autarquia de Cascais tem vindo a apostar na renaturalização das margens das ribeiras do concelho, com vista a aumentar a permeabilização dos solos - uma forma de minorar os efeitos das cheias - e de alargar os espaços verdes.Numa dimensão totalmente diversa, já este ano, o governo britânico anunciou a criação de subsídios para os agricultores que queiram renaturalizar os seus terrenos. O Reino Unido, que alberga 33 milhões de ovelhas, é dos países europeus com a paisagem mais alterada - desde a época vitoriana que boa parte dos bosques foram reconvertidos em pastagens - e tem registado perdas notáveis de biodiversidade. Com a nova política de subsídios, o governo pretende chegar a 2042 com mais 300 mil hectares renaturalizados, aumentando a área de espaço silvestre, que atualmente não vai além de 12% do território.Em Portugal, a Associação Transumância e Natureza (ATN) conta já com duas décadas de trabalho em prol da regeneração ambiental da região do Vale do Côa. Proprietária da Reserva da Faia Brava, a ATN realiza o seu trabalho quer nos cerca de mil hectares da Faia Brava como nos restantes 700 hectares de que também é proprietária, e também nos terrenos privados que gere. A associação de Figueira de Castelo Rodrigo integra ainda dois projetos transregionais de renaturalização de habitats. A Renaturalização do Grande Vale do Côa tem como objetivo reforçar um corredor de vida selvagem em 120 mil hectares e melhorar a conectividade na paisagem entre o Vale do Douro e a cadeia montanhosa da Malcata. Já o Life WolFlux, cofinanciado pela Comissão Europeia, tem o intuito de potenciar e melhorar as condições de vida do lobo ibérico a sul do Douro."Após os incêndios de 2003, que destruíram boa parte da reserva, o foco da ATN passou da proteção e conservação das espécies para a recuperação também dos ecossistemas", explica Vanda Brás, diretora executiva da ATN. A restauração da floresta autóctone mediterrânica é um dos pilares estratégicos da associação que, desde 2004, tem apostado na plantação de árvores e dispersão de sementes, a par com trabalhos de desmatação e podas de formação, que visam garantir que a reserva e as áreas envolventes fiquem menos suscetíveis aos fogos."As pessoas têm a ideia da renaturalização como a natureza selvagem. No futuro, oxalá conseguíssemos isso, mas infelizmente tem de haver alguma intervenção da nossa parte. Fazemos uma intervenção mínima para sustentar o projeto, e queremos que este trabalho seja um legado para gerações futuras", explica Vanda Brás. Até ao fim do ano, a ATN tem o plano ambicioso de plantar 10 mil árvores de 21 espécies autóctones. O objetivo é não só reflorestar a reserva como criar um banco de sementes interno numa região caracterizada por solos muito pobres, resultado de anos de pastorícia intensiva, de incêndios e de mudanças decorrentes da crise climática.A ATN recolhe sementes e bolotas ao longo do ano, que depois são tratadas em viveiro e plantadas no terreno quando atingem o tamanho indicado. "Queremos criar um banco de sementes interno que, de uma maneira natural, irá ser espalhado pelos animais, pelas aves e pela chuva, não só pela Faia Brava como por todo o Vale do Côa. Isto permitirá renaturalizar todo o vale, que foi aquilo com que sempre sonhámos", explica Vanda Brás.Para já, o trabalho de plantação exige cuidados extras, uma vez que, na Faia Brava, parte do trabalho de gestão da carga combustível é feito por garranos e vacas maronesas que, além de destroçarem mato e abrirem clareiras, contribuem para o enriquecimento do solo. "Para evitar que as vacas e os garranos destruam as plantações recentes, estamos a criar parcelas de um quarto de hectare que se mantêm vedadas por um período de cinco a 10 anos", explica a responsável.Estas "ilhas florestais" estão a ser criadas por toda a reserva e devem ter resultados visíveis nas próximas décadas. "Acredito que dentro de cinco a 10 anos já se comece a notar alguma diferença. Mas, no que toca à criação do banco de sementes, estamos a falar em 15 ou 20 anos. Com o tempo, vamos ter uma renaturalização e uma regeneração da flora no Vale do Côa de uma forma muito mais natural e, aí sim, com muito pouca intervenção humana."O crescimento de árvores de grande porte acabará por beneficiar a fauna, como é o caso do abutre-negro, que já se alimenta na reserva, mas não nidifica. A ATN tem vindo a construir plataformas artificiais para fomentar a nidificação da espécie, uma vez que, a par com a águia-de-bonelli, a cegonha-preta, o abutre-do-egito e do grifo, o abutre-negro é um dos ex-líbris da avifauna da Faia Brava.Para beneficiar o habitat das diferentes espécies, são tomadas ainda outras medidas, como a recuperação e povoamento de pombais tradicionais (que aumentam a quantidade de alimento para as águias), o repovoamento com coelho-bravo ou a criação e o melhoramento de charcas. Estas duas últimas medidas beneficiam não apenas as aves rupícolas, sobretudo a águia-de-bonelli (que tem dois casais presentes na reserva, um dos quais nidificante), mas garantem melhores condições para um eventual regresso do lobo-ibérico ao território, uma vez que favorecem espécies-presa como o coelho e o corço. "No âmbito do projeto Life WolFlux, as ações para o corço e outras espécies-presa consistem em evitar que haja falta de água e numa monitorização mais apertada." Regressadas as espécies que são presas naturais do lobo, "no futuro, este acabará por regressar ao território de uma forma natural", explica Vanda Brás.A poucos quilómetros de Coimbra, a Bio-Reserva da Senhora da Alegria, em Almalaguês, é outro exemplo de preservação e esforço de renaturalização da paisagem. Propriedade da associação MilVoz, que adquiriu o terreno em 2019, a reserva fica numa encosta virada a norte e é um exemplo bem preservado de bosque atlântico, muito raro na zona. "Houve uma redução grande da Mata Atlântica, mas nesta encosta temos uma mancha preservada que inclui castanheiros, carvalho alvarinho e olmos, por exemplo", explica Manuel Malva, um dos fundadores da MilVoz.O objetivo da associação, que recorreu ao "crowdfunding" para adquirir a reserva, é criar na região uma rede de biorreservas que permita preservar "habitats reliquiais". Na Senhora da Alegria, além de ações de promoção da biodiversidade, como a colocação de ninhos artificiais ou o controlo de espécies infestantes, foi também feito um trabalho de recuperação do bosque envolvente do ribeiro dos Polomos, que corre no fundo do vale.