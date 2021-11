Desde sempre que a Delta se preocupa com a sustentabilidade. No entender de Rui Miguel Nabeiro, CEO da Delta Cafés, "a mudança acarreta alterações sociais, uma transformação dos hábitos de consumo e uma alteração na forma como vivemos. Tem de ser pela via da inovação, de acrescentar valor e fazer as coisas de uma forma diferente, que podemos atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que tanto ambicionamos."