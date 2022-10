Delta apresentou máquina única no mundo que desafia a gravidade

O Grupo Nabeiro apresentou esta terça-feira, em Lisboa, as mais recentes apostas na inovação com o lançamento de um produto inédito a nível mundial. Com design do francês Philippe Starck e tecnologia Made in Portugal, a Rise Delta Q é a nova máquina de café da marca com um sistema de extração incorporado, e patenteado, onde o café sai literalmente ao contrário.





Falando num "dia histórico" para Delta, na "maior inovação de sempre da história do café" e num momento a partir do qual "o mundo do café nunca mais será o mesmo", Rui Miguel Nabeiro, CEO do Grupo fundado pelo seu avô – o Comendador Rui Nabeiro, também presente – apresentou o Rise (Reverse Injection System Experience), incorporado numa nova máquina, em formato cónico, desenhada por Starck. Através do sistema de extração criado pela Delta e único no mundo, o café é injetado debaixo para cima, pelo fundo do copo, subindo e garantindo criar um expresso mais cremoso, sem interferência do ar, com o paladar e aromas naturais e o mais intactos possíveis.



O sistema é fruto de trabalho de investigação e desenvolvimento tecnológico que inclui mais de 20 patentes, tendo nascido no Centro de Inovação do Grupo Nabeiro, a Diverge. A máquina está já disponível em três cores em pré-venda no site risebydeltaq.com e nas lojas The Coffee House Exoerience, estando nos restantes canais a partir de 17 de novembro com um preço recomendado de 279€. Será possível também comprar copos, especiais para acomodar a forma única de extração.

Leia Também Delta, IKEA e Nestlé lideram percepção de sustentabilidade



Novo design e alternativas ao sal



Na apresentação, foi também dado a conhecer o novo design e imagem da Delta Q assente no conceito do Expressialista, ou cada cliente como um especialista em expressos. Este conceito será cerne de uma nova campanha publicitária, a chegar esta semana aos diferentes meios.



Além disso, Rui Miguel Nabeiro reforçou a aposta do Grupo Nabeiro na internacionalização, revelando que neste campo 2021 foi "o melhor ano de sempre", com os mercados internacionais a representar já nesse ano 35% do negócio do grupo – e sendo expectável um crescimento de 20% este ano. Para o conseguir, estão a ser feitos investimentos nas infraestruturas e fábricas de Campo Maior, divulgou o CEO, admitindo que a Delta que crescer "chegar ao Top 10 mundial" do setor.





Leia Também Grupo Nabeiro espera faturar 430 milhões este ano

No campo da inovação e diversificação, além da Rise, o Grupo aproveitou a ocasião para divulgar a sua aposta recente no produto Salicornia, retirada das salinas da Ria de Aveiro, que é recolhida num processo patenteado pelo Grupo e chega às mesas em vários produtos alternativos ao sal com menos 75% de sódio.