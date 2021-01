Selo sustentável brinda vinho português até 2022

As certificações sustentáveis estão cada vez mais a tornar-se um requisito na hora de vender no estrangeiro. A bem das exportações do vinho português, a ViniPortugal está a preparar com o IVV uma norma para a certificação nacional, que espera ter pronta em 2022.

