Bernard Arnault tem vindo a acumular riqueza. E este ano está a ser de ouro. Depois de em março a sua fortuna ter superado a de Warren Buffett, agora foi a vez de ultrapassar Bill Gates e tornar-se na segunda pessoa mais rica do mundo.

Bernard Arnault tem um império de luxo, que vai desde a Louis Vuitton até ao champanhe Dom Perignon. Mas as marcas no seu portefólio são muitas e reconhecidas. A Christian Dior, a Bulgari, a Tag Heuer, a Sephora, entre muitas outras. E vai acrescentar mais uma: a Tiffany’s, numa operação que foi oficializada esta segunda-feira.

Este contexto tem feito subir as ações da LMVH para valores nunca antes vistos. E, tendo em consideração que a família Arnault detém mais de 47% do seu capital, a fortuna tem acompanhado a evolução.

As ações da LMVH estão a acumular uma subida de quase 58% desde o início do ano, com a cotada – desde 1989 – a negociar acima dos 407 euros por ação, o que corresponde ao valor mais elevado de sempre.

Esta evolução está a ser determinante para que a fortuna de Bernard Arnault esteja avaliada em 107,4 mil milhões de dólares, de acordo com o índice de milionários da Forbes.

O empresário francês de 70 anos ascende assim à segunda posição no "ranking", ultrapassando, ainda que por pouco, Bill Gates. Já em março, a fortuna de Bernard Arnault tinha superado a de Warren Buffett.

Já Bill Gates, que durante anos liderou as listas dos mais riscos do mundo, desce para a terceira posição, depois de em 2018 "caído" para segundo lugar. Jeff Bezos, o líder da Amazon, tornou-se na pessoa mais rica do mundo.

Atualmente, Bill Gates conta com uma fortuna avaliada em 107 mil milhões de dólares, um valor que também está a crescer. E, em parte, a beneficiar dos máximos históricos atingidos pela Microsoft. A empresa, que se estreou em bolsa em 1986, está a subir este ano quase 49% em bolsa.

Ou seja, Bernard Arnault subiu à segunda posição do "ranking" dos mais ricos do mundo não porque os "rivais" estão menos ricos, mas porque o crescimento da sua fortuna está a ser superior.

Jeff Bezos continua a liderar esta lista, com uma fortuna avaliada em 110,5 mil milhões de dólares.