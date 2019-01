Goldman recomenda estas 27 ações para apostar em cotadas de elevado crescimento

Nove são dos Estados Unidos e também há diversas do Japão e da China. Saiba quais são as apostas do Goldman Sachs.

Numa altura em que são cada vez mais evidentes os sinais de abrandamento da economia a nível global, o Goldman Sachs recomendou aos seus clientes que invistam em empresas que apresentam fortes perspetivas de crescimento e estão pouco dependentes da evolução económica.

Foquem-se em empresas "com forte crescimento idiossincrático" e que têm pouca relação com o crescimento económico, como é o caso de cotadas do setor tecnológico e das comunicações, refere um research do banco norte-americano, a que o Negócios teve acesso.

O Goldman Sachs acrescenta que as incertezas políticas a nível global representam mais uma ameaça para o crescimento da economia mundial e para a evolução dos resultados das empresas, bem como para o sentimento dos investidores e avaliação das empresas cotadas.

Na nota de research, o banco salienta que nas conversas com clientes a principal preocupação que salta à vista é a incerteza a nível político. O Goldman cita mesmo um índice que mede a incerteza política a nível global (Global Economic Policy Uncertainty Index), que está em níveis recorde, três vezes acima da média histórica.

Daí que o banco norte-americano tenha selecionado 27 cotadas a nível global para que os investidores possam reduzir a exposição a um provável abrandamento económico e adoção de políticas que penalizem a evolução dos mercados acionistas. Só nove são dos Estados Unidos.