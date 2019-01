Macy’s afunda quase 20% após cortar estimativas

As vendas da Macy’s enfraqueceram na época do Natal. As ações afundaram quase 20% e arrastam o sector do retalho, que está a perder 30 mil milhões de dólares em valor de mercado.

As ações da Macy’s estão a perder 18,76% para 25,7701 dólares, tendo chegado a cair um máximo de 19,61%, o que levou os títulos a negociarem no valor mais baixo desde fevereiro do ano passado.





Esta queda expressiva está relacionada com as previsões da retalhista, que foram revistas em baixa depois de ter registado um enfraquecimento das vendas em dezembro.

Este contexto está a contaminar o mercado retalhista americano, com cotadas como a Kohl’s a perder mais de 6% e a L Brands a recuar quase 5%. O Financial Times salienta que esta situação está a provocar quedas acentuadas no retalho americano, reduzindo o valor deste setor em 30 mil milhões de dólares.

As vendas vão crescer cerca de 2%, o que compara com o aumento de 2,3% estimado anteriormente, revelou esta quinta-feira, 10 de janeiro, a empresa. Já os lucros deverão atingir os 4,0 dólares por ação, o que também representa uma redução das estimativas, já que as previsões anteriores eram de 4,3 dólares por título.



"A época festiva começou forte – particularmente na Black Friday e na Cyber Week, mas enfraqueceu em meados de dezembro e não regressou aos padrões previstos até à semana do Natal", afirmou o presidente executivo da Macy’s, citado pela Bloomberg.

