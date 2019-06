Conheça mais sobre as soluções de

As ações já desceram a um mínimo de novembro de 2012, após uma quebra de 30,20% para as 9,39 libras - a maior perda desde que a empresa entrou em bolsa, em 1997. A cotada segue a descer 26,45% para as 9,90 libras.A retalhista britânica aponta para um resultado líquido de 13 milhões de libras no conjunto do ano, os quais comparam com a anterior previsão de 63 milhões que era avançada anteriormente - e que já era uma "versão" reduzida das estimativas iniciais.O último profit-warning foi lançado na sequência da demissão do fundador, Ray Kelvin, depois de ter enfrentado acusações de abraçar funcionários sem consentimento. Lindsay Page foi nomeada sucessora e tomou as rédeas no passado mês de dezembro, tendo apenas oficializado o respetivo mandato em abril.A investigação acerca da conduta do antigo responsável ficou concluído no passado abril e desta não resultaram quaisquer comentários acerca do comportamento de Kelvin. A Ted Baker limitou-se a garantir que iria reforçar a supervisão da conduta dentro da empresa.Até emergir este escandalo, a Ted Baker era considerada uma das retalhistas mais resilientes do Reino Unido, destacando-se da concorrência através do comércio online numa altura em que o Brexit se afirma como uma ameaça aos lucros.