Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Sobe a potência, baixa o preço!

A Alfa Romeo deu uma ‘revisada’ nas versões Quadrifoglio do Giulia e do Stelvio e o resultado está à vista: mais 10 cv de potência (520 cv total) que o anterior motor, ‘design’ aprimorado, mais equipamento e... menos 5.000 euros no preço.

Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Sobe a potência, baixa o preço!









