BMW i5: Série 5 100% elétrico

O i5 é a variante elétrica do BMW Série 5. Há duas versões, uma com 340 cv e outra com 601 cv de potência e entre 582 e 516 km de autonomia.

A BMW apresentou em Lisboa a nova berlina i5, a primeira aposta da marca bávara num veículo 100% elétrico nesta gama.



Com uma autonomia elétrica de até 582 km e elevados níveis de conforto, sobretudo se compararmos com a geração anterior, o novo modelo promete ir ao encontro das expectativas dos clientes da marca.

