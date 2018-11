Características

52.494€

8,9 (urbano):

6,5 (extra-urbano),

7,4 (combinado)

Negócios em Barcelona, a convite da SEAT

Cupra Ateca 2.0 ecoTSI FR DSG 4DRIVE S&Sdianteiro transversal, gasolina, ferro/alumínio, 4 cilindros em linha, 16 válvulas TSI-injecção directa, turbo, intercooler, start/stop.1.984 cc.300 cv (5.300-6.500 rpm).400 Nm (2.000-5.200 rpm).247 km/h.5,2 s 0-100 km/h.4Drive.automática DSG 7 velocidades.168 g/km (combinado). Euro VIDezembro de 2018Dois anos e meio depois do lançamento do primeiro SUV da SEAT, baptizado Ateca, o construtor espanhol aposta numa nova geração de veículos desportivos sob o chapéu da recém-criada marca Cupra. E o primeiro deles é precisamente o Cupra Ateca, também ele um SUV, que foi desenvolvido pela nova divisão desportiva da Cupra na SEAT, em Martorell.Com 300 cv de potência, o Cupra Ateca assume-se como um verdadeiro SUV desportivo que oferece tracção 4Drive às quatro rodas, caixa automática DSG de 7 velocidades e um extenso equipamento de série. Mas o forte argumento de vendas é, sem dúvida, o equilíbrio entre o prazer da condução desportiva e o conforto do uso diário, como constatámos nos primeiros ensaios em Barcelona.Experimentámos o Cupra Ateca por estradas e auto-estradas abertas à circulação, mas também num troço especial de rali, fechado e com segurança garantida pelas autoridades locais. Assim, entre El Prat e o Castelo d'Olèrdola deu para "passear" e "esticar" a máquina.Nos primeiros quilómetros, limitados na maior parte a 100 km/h, deu para perceber a boa resposta e suavidade do motor em especial quando se "navega" em 7.ª velocidade. No interior, o "cockpit" digital permite visualizar a informação relevante, dos clássicos mostradores circulares aos mapas a cores.Em contrapartida, para os troços mais "emotivos", o Cupra Ateca propõe um ecrã específico que mostra as RPM com destaque, assim como a informação relacionada com os desempenhos, como a temperatura do óleo ou o registo das acelerações G em condução mais inspirada. E propõe também vários modos de condução - Conforto, Neve, "Off-road", Individual, Sport e Cupra.No modo Cupra, o mais desportivo, os escapes do Ateca emitem uma sonoridade mais forte, real, e o controlo dinâmico do chassis adapta as suspensões para garantir um menor rolamento da carroçaria em curva. A função "Launch Control" permite o arranque parado, segundo as regras da arte (5,2 s dos 0 aos 100 km/h)!Construído sobre a plataforma modular "MQB" do grupo VW, o Cupra Ateca distingue-se pelo visual mais desportivo tanto na dianteira como na traseira, em que sobressaem as quatro saídas de escape.No interior, o destaque vai para a qualidade e o acabamento dos materiais. Os forros e os estofos são em Alcântara e os bancos específicos podem, em opção, dar lugar a "bacquets". O logo Cupra está presente no volante e nos tapetes do piso.A Cupra quer lançar sete novos modelos, entre os quais um Cupra Special e um Cupra CUV, até 2020.Entre Janeiro e Outubro, a SEAT vendeu 449.000 veículos à escala global, mais 13,7% do que em igual período de 2017 (395.100). Trata-se do melhor resultado na história da marca automóvel, acima do valor alcançado entre Janeiro e Outubro de 2000 (433.600 automóveis). Em Portugal, a marca comercializou no período 8.500 veículos (+23,9%).