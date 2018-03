Características

95.643€

19 (urbano);

8,2 (extra-urbano);

12,1 (misto).

Destaques

Negócios em Nice, a convite da Ford

dianteiro, alumínio, DOHC, V8, 4 válvulas por cilindro, 32 válvulas, dupla árvore de cames independente com abertura variável, gasolina.5.038 cc.450 cv às 7.000 rpm.529 Nm às 4.600 rpm.249 km/h.4,3 s.traseira com diferencial.automática 10 velocidades Selectshift.270 g/km.Descapotável GT auto 5.0 - 101.326€A sexta geração do ícone americano automóvel Ford Mustang, lançada no mercado europeu em 2015, recebe uma primeira actualização mecânica e tecnológica, a par de alguns retoques estéticos que reforçam as suas características de "puro-sangue" desportivo.Tal como o seu antecessor, a gama articula-se em torno de dois motores, duas caixas de velocidades e duas carroçarias: coupé e descapotável. No entanto, os blocos a gasolina sofrem alterações de potência.O mais pequeno, o quatro cilindros turbo 2.3 EcoBoost, diminui a potência de 317 cv para 290 cv. Mas, em contrapartida, o 5.0 litros atmosférico do V8 GT faz um movimento inverso: sobe dos 432 cv para os 450 cv. Ambos são propostos com caixa manual de seis relações ou uma nova transmissão automática de 10 velocidades.As alterações mecânicas visaram maior eficiência nos consumos sem alteração dos desempenhos. No caso do V8 GT com caixa automática, por exemplo, há a registar menos 1,5 litros de combustível no ciclo combinado. Por outro lado, a caixa manual estreia um sistema de acompanhamento das rotações, que permite reduções mais rápidas e suaves.Como não há bela sem senão, os preços aumentaram em comparação à anterior versão. Começam nos 54.119 euros (Fastback manual) e vão até aos 101.326 euros (Descapotável GT auto). Mais cerca de 6.000 euros consoante as versões, embora a dotação de equipamento seja mais generosa.O Mustang Ecoboost traz de série sete "airbags", ESP, câmara de marcha atrás, diferencial, faróis full LED, jantes de 19 polegadas, suspensão sport, climatização automática bizona, contadores numéricos, bancos em couro, multimédia Sync3 com ecrã táctil de 8 polegadas e áudio com 9 altifalantes.O GT soma travões Brembo de seis pistões à frente, grelha específica, jantes de 19 polegadas em negro e um sistema de escape activo de quatro saídas com um modo "discreto"... para não incomodar a vizinhança!De série há ainda três novas tecnologias de ajuda à condução: manutenção em faixa, travagem de emergência com detecção de peões e regulador de velocidade adaptativo. A nova suspensão MagneRide, totalmente regulável, é opcional.Ao volante, o GT não desilude: arranque, recuperações, comportamento, estabilidade, sonorização do escape, tudo está ao melhor nível. Para quem não se importa de prescindir de algumas coisas como o inconfundível "relinchar" sonoro deste potente "puro-sangue", a versão 2.3 EcoBoost satisfaz.A Ford vendeu na Europa cerca de 33.000 exemplares do Mustang desde a sua chegada ao mercado em 2015.Desde Agosto de 2015, início da comercialização, e até à data, foram vendidas em Portugal 147 unidades Ford Mustang - 111 na versão Fastback e 36 Convertible. A quase totalidade estava equipada com o motor 2.3 EcoBoost (mais barato) e apenas três com o bloco 5.0 V8.Apresentado recentemente em Genebra, a edição especial numerada Bullitt do Ford Mustang caracteriza-se pelo design exclusivo e o motor mais potente. Monta o mesmo V8 de 5.0 do GT, mas debita 464 cv de potência e 529 Nm de binário. É proposto unicamente com caixa manual.