Lexus NX: Sofisticado e totalmente novo

Tal como noticiámos recentemente, a nova geração do modelo apresenta, entre outras novidades, um ‘design’ atualizado e novos sistemas de propulsão, incluindo o primeiro eletrificado com tecnologia híbrida recarregável NX 450h+.

Além desta versão 450h+, que terá um preço de 68.500 euros no nível Executive Plus, a gama inclui também a variante híbrida mais leve (HEV) NX 350h, que será comercializada por 64.800 euros no nível de entrada, o Executive.

Interior espaçoso e sofisticado, a marca propõe ainda para o NX os níveis Executive Plus, Premium, Luxury e F-Sport, que acrescentam melhorias no equipamento e acabamento.

Para perceber as diferenças entre o atual modelo NX e a segunda geração que chega no ano que vem e que, segundo a marca, tem cerca de 95% de novos componentes, o importador nacional da Lexus proporcionou na região de Gaia um breve ensaio dinâmico à Imprensa.

Conduzimos as versões NX 350h e o híbrido ‘plug-in’ gasolina/eléctrico (PHEV), 450h+.

Com 309 cv de potência, o 450h+ combina um bloco a gasolina de 2.5 litros, dois motores elétricos, uma caixa híbrida e uma bateria de iões de lítio com 18,1 kWh de capacidade, que lhe proporciona uma autonomia elétrica de 69 a 76 km no ciclo WLTP combinado, ou 89 a 98 km no ciclo urbano. Esta motorização, já usada no Toyota RAV4, é uma estreia na Lexus.

A nova versão NX 350h, que utiliza o mesmo motor híbrido do NX 450h+, debita agora 244 cv de potência, ou seja, 24% mais que o anterior 300h. Este incremento reflete-se numa redução em 16% no tempo de aceleração de 0-100 km/h, para 7,7 segundos. Está disponível com tração dianteira ou tração elétrica às quatro rodas (AWD) E-Four.

Ambas as versões afirmam-se como veículos premium, com qualidade, requinte nos acabamentos e novos equipamentos de segurança e vida a bordo, com destaque para um enorme ecrã digital e tátil de 14’’ e novos comandos de bordo intuitivos e fáceis de acionar.

Apesar dos 309 cv de potência do NX 450h+ e dos 244 cv do NX350h, esta nova geração do NX dá primazia ao conforto, estabilidade, facilidade de condução e manobrabilidade. Isso foi comprovado num percurso que incluía vias urbanas e sinuosas estradas rurais. Só não nos foi possível verificar os atributos do NX em terra.

Entre ambos, o 450h+ tem comportamento superior, é mais silencioso e tem bancos mais envolventes, além de que os 70km de autonomia real em modo elétrico (após esgotar a bateria, continua a funcionar em modo híbrido) são determinantes para consumos mais baixos, apesar da tração integral face à 4x2 do 350h.

A gama NX representa 30% das vendas Lexus na Europa.

68.500€



LEXUS NX 450H+

Sistema de propulsão: 309 cv

Motor a combustão: gasolina, dianteiro transversal, 4 cilindros em linha, 16 válvulas, injeção mista, intercooler, start/stop.

Cilindrada: 2.487 cc.

Potência máxima: 185 cv/6.000 rpm.

Binário máximo: 227 Nm (3.200/3.700 rpm).

Motor elétrico frente: 182 cv/270 Nm.

Motor elétrico atrás: 54 cv/121 Nm.

Bateria: iões de lítio,18,1kWh.

Velocidade máxima: 200 km/h

Aceleração máxima: 6,3 s 0 a100 km/h.

Transmissão: auto, múltiplas.

Tração: total