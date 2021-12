Toyota lança nova versão Yaris GR Sport

A Toyota vai propor a partir do segundo semestre do próximo ano o novo Yaris GR Sport, que se junta à bem-sucedida família Yaris e que assenta na base do Yaris hatchback, atual Carro do Ano 2021.

Exteriormente, a grelha Yaris GR Sport recebe um novo ‘design’ de malha, que apresenta um distinto padrão com motivo ‘G’. Na traseira, um novo difusor em forma de ‘T’ confere uma presença mais arrojada ao modelo, que recebe igualmente de série jantes exclusivas de 18 polegadas com decalques vermelhos maquinados que reforçam a sua filiação ‘Gazoo Racing’.

O novo Yaris GR Sport pode ser encomendado numa cor exclusiva – "Dynamic Grey" – mais atraente e sedutora, que contrasta com o tejadilho na cor preta.

No habitáculo, o logótipo Gazoo Racing destaca-se no volante, encostos de cabeça dos bancos, botão de ignição do motor e quadro de instrumentos principal.

Os bancos apresentam um novo acabamento em tecido com pesponto em vermelho em todos os níveis de equipamento, enquanto opcionalmente passa a existir um novo banco revestido em Ultrasuede, com aquecimento. As costuras vermelhas estendem-se ao volante, em pele perfurada, e ao seletor da caixa de velocidades.

Os painéis das portas, consola e volante apresentam acabamentos em bronze, metalizado que é exclusivo do GR Sport.

Mecanicamente, o Yaris GR Sport está disponível apenas com a motorização híbrida de 1.5 litros, três cilindros, associada a uma transmissão de variação contínua. Acelera dos 0 aos 100 km/h em 9,7 segundos e atinje a velocidade máxima de 175 km/h. O consumo combinado homologado é de 2.8/3.2 litros aos 100km (WLTP).

O novo modelo apresenta afinações específicas de suspensão e rigidez melhorada para uma resposta mais eficiente e confortável. Também a direção assistida eletrónica foi atualizada para reduzir o atraso da resposta, o que significa maior precisão nas trajetórias em pista e uma sensação globalmente mais precisa.

Mais discretamente, o desempenho aerodinâmico foi melhorado com revestimentos adicionais dentro da carcaça das rodas dianteiras e traseiras, de modo a reduzir o efeito de arrasto.