“O guarda espreitava o contrabandista e o contrabandista espreitava o guarda”

António Galrito, antigo guarda-fiscal, senta-se em frente ao Guadiana. Aos 84 anos, recorda os tempos em que andava de lancha a fiscalizar os “marítimos” que atravessavam o rio. Depois passou para um jipe. Não aceitava presentes de contrabandistas. “Eu tinha de cumprir um dever perante a guarda-fiscal, fiz um juramento que havia de ser fiel ao governo, e fui sempre fiel. Éramos amigos da mesma maneira, mas cada um no seu trabalho… O Xico Afonso tinha uma taberna, uma casa de negócios aí nos Guerreiros do Rio, e a gente ia lá comer e conversar, ó, tantas vezes”. António Galrito é um dos casos da reportagem “Os homens do contrabando”, publicada no Negócios.