“Rust-out” – quando o tédio se instala no trabalho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os dias parecem não ter fim e é cada vez mais difícil encontrar foco e inspiração que garantam maior realização e desempenho no trabalho. A situação não é inédita, mas parece estar a generalizar-se no regresso ao trabalho presencial associado ao fim da pandemia. É o chamado "rust-out", que se manifesta pela falta de inspiração, desinteresse geral, maior irritabilidade e baixo grau de tolerância para com os colegas, a que se junta a sensação de que o dia a dia é monótono e entediante.

Tal como o "burnout", o "rust-out" surge associado ao ambiente laboral, mas manifesta-se de maneira distinta. "Enquanto o ‘burnout’ resulta de uma incapacidade em gerir a exposição ao stress crónico no local de trabalho que se faz acompanhar por uma enorme dedicação, o ‘rust-out’ caracteriza-se por um desinteresse e tédio no trabalho como resultado da falta de estímulo e conexão", explica a psicóloga Filipa Jardim da Silva, que na sua prática clínica tem encontrado um número crescente de queixas associadas ao "rust-out". "Nestes últimos anos pós-pandemia, mais pessoas têm procurado apoio com queixas de insatisfação, apatia e tédio em relação ao seu dia a dia profissional", afirma.