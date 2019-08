Pedro Gil Ferreira: “O argumento da meritocracia é falso”

Pedro Gil Ferreira é professor de Astrofísica na Universidade de Oxford e autor de livros como “O Estado do Universo” e “Uma Teoria Perfeita". A viver no “país do Brexit” há quase 30 anos, o cientista considera que o que se está a passar em Inglaterra é aquilo que se vai passar noutros países. “A Europa tem que ser introspectiva e deve não olhar para a Inglaterra como uma anomalia. Não vale a pena fazer de conta que Inglaterra é mais xenófoba do que os outros países. Não é”.