Conversas na montanha

O turismo é um mal necessário? Como se concilia a conservação com a produção florestal? E como se faz a gestão pública de um território que é sobretudo privado? São muitas as questões que se colocam a quem habita uma área protegida, e as respostas surgem mais facilmente quando o debate é feito na natureza envolvente. É isso que defendem os organizadores dos Seminários Caminhados. A edição zero foi lançada no final de maio na serra do Gerês.

Conversas na montanha









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Conversas na montanha O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar