A crise de 1929 em Portugal

Qual o impacto da “Quinta-feira Negra” em Portugal? Noventa anos após a crise financeira de 1929 e a Grande Depressão que lhe sucedeu, investigadores do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova vão debater os ecos económicos, políticos e sociais de um período crucial para a criação das bases do Estado Novo. O encontro decorre a 29 e 30 de outubro na Biblioteca Nacional.