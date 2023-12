À mesa com os chefs Clara, Manuel, Frederico e Miguel

Foto em cima: Clara de Sousa, desafiada a cozinhar um prato para o dono da TVI, Mário Ferreira, sugeriu um peixe de rio, "uma boa truta salmonada, cozinhada a baixa temperatura". Manuel Magalhães e Silva não considerou tarefa fácil cozinhar para a Procuradora-Geral da República, foi dizendo que "era capaz de lhe fazer um cozido à portuguesa". Frederico Falcão faria à ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, uma Palha de Abrantes. Para Pedro Nuno Santos, Miguel Poiares Maduro apresentaria uma salsicha e chucrute "com a expectativa de que as pernas dele não tremessem".





Parece ser consensual que só neste país se combinam jantares durante os almoços. As conversas estendem-se infinitamente e, a espaços, os assuntos podem variar, mas o tronco é comum: a comida. Com mais ou menos conhecimento técnico e teórico, o tema é transversal, democrático e, amiúde, apaixonante. A jornalista Clara de Sousa, o presidente da ViniPortugal, Frederico Falcão, o advogado Manuel Magalhães e Silva e o professor universitário Miguel Poiares Maduro nunca se tinham encontrado à mesa, mas a paixão por cozinhar aproximou-os, juntou pontos comuns, descobriu-lhes afinidades e estimulou diálogos sempre intermináveis, neste caso, no restaurante Fogo, em Lisboa, do chef Alexandre Silva.