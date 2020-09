A primeira geringonça de António Costa

No final dos anos 70, pouco depois de se ter inscrito no PS, António Costa já ensaiava uma geringonça com os colegas de escola. Alguns deles são ou foram parte da elite política do país. O Liceu Passos Manuel parece uma fábrica de fazer políticos. Que importância tem a escola onde se estuda no percurso político das elites?

