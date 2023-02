A viúva do príncipe

Partilhar artigo



O príncipe era mais maluco do que qualquer corista. Isso já o dramaturgo inglês Noël Coward sabia de ginjeira. Mas o que interessa é que estamos a meio de Setembro de 1924 e Noël vai a caminho de Nova Iorque, no SS Majestic, transatlântico de que é também passageiro o romancista Somerset Maugham.



Conheceram-se numa festa, no Tomorrow Club, que ainda hoje existe - o Pen Club. A presidente, Sappho, insólito nome literá...