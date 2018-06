Artur Santos Silva: Devemos abrir os braços, como sempre fizemos, aos imigrantes

Artur Santos Silva é o rosto da Fundação La Caixa em Portugal. “Fomos os maiores doadores para as catástrofes que atingiram o país”, no apoio às vítimas dos incêndios, revela. Esta é a primeira entrevista onde explica, em detalhe, o que propõe fazer a Fundação em Portugal. A estratégia tem como alvo diminuir as desigualdades no país.