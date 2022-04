As lutas dos universitários, ontem e hoje

Há duas semanas, a Alameda da Universidade de Lisboa encheu-se de estudantes numa manifestação contra o assédio dentro da academia. No mesmo local, há 60 anos, a crise académica abria caminho à queda de Salazar. Se, na ditadura, a luta dos universitários era sobretudo política, hoje as bandeiras são outras. Os alunos reivindicam a redução do valor das propinas, empregos dignos e investimento no alojamento estudantil.

