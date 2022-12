As várias dimensões da esperança

O ditado popular diz que a esperança é a última a morrer. A expectativa positiva que pomos no futuro abrange todas as dimensões da vida e ativa-nos, faz-nos prosseguir mesmo quando temos obstáculos pela frente. A esperança anda muitas vezes de mãos dadas com a fé, a confiança e o otimismo. Agora que estamos prestes a começar um novo ano, que parece apontar para um cenário económico pouco auspicioso, a confiança funciona como uma lanterna na escuridão da incerteza. O Negócios falou com vários especialistas para perceber a importância da esperança nas suas áreas de trabalho. Como é utilizada na política? De que forma impulsiona o conhecimento científico e interfere na economia? Até que ponto molda os nossos comportamentos e a nossa religiosidade? Um politólogo, um psicólogo, uma teóloga, um filósofo, uma economista e um cientista respondem.