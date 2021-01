Até onde estica a democracia?

Na próxima semana, quando Joe Biden tomar posse como Presidente dos Estados Unidos, herda um país profundamente dividido, com reputação internacional enfraquecida e em risco de entrar numa espiral de violência. Depois do ataque ao Capitólio nada ficará igual. A democracia americana foi atingida no coração e não será fácil recuperar deste golpe. Os filósofos políticos João Cardoso Rosas e Viriato Soromenho-Marques refletem sobre como a maior democracia do mundo poderá sobreviver a esta crise.

