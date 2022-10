Até onde vai a escalada do ativismo climático?

Os museus tornaram-se um palco para os protestos dos jovens ativistas pelo clima. O quadro “Girassóis”, de Van Gogh, é a mais recente “vítima” deste movimento internacional. As ações estão a tornar-se mais frequentes e radicais. A escalada ganhou força com a crise energética, que fez disparar os lucros das petrolíferas e levou os governos a voltar atrás nas medidas para acabar com as energias fósseis de modo a conter as alterações climáticas. Até agora, os protestos foram pacíficos, mas até quando?

