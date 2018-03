Não há ainda neste momento índices fiáveis para estabelecer um "ranking", mas o valor individual da venda de peças em leilão permite referir que, provavelmente, Balenciaga será o criador de moda mais procurado e com maior valor. O facto de assim ser é muito curioso. Para os peritos, a valorização elevada de Balenciaga tem que ver, primeiro, com o facto de ser considerado "mestre" e "divino" pelos seus pares, e, em segundo lugar, por as suas peças terem sido escolhidas por várias "personagens lendárias" femininas, a começar pelo vestido preto usado por Audrey Hepburn no "Breakfast at Tiffany's".



Há uma série de locais, físicos e virtuais, onde é possível investir em peças genuínas de Balenciaga. No território da rede, o 1stdibs é uma paragem óbvia, bem com os locais da Christie's, da Sotheby's, bem como o da Kerry Taylor Auctions. Ao nível dos "dealers", alguns de referência são o Circa Vintage e Didier Ludot. Uma colecção centrada em algumas peças de Balenciaga é certamente um bom começo de investimento neste tema.





Nota ao leitor: Os bens culturais, também classificados como bens de paixão, deixaram de ser um investimento de elite, e a designação inclui hoje uma panóplia gigantesca de temas, que vão dos mais tradicionais, como a arte ou os automóveis clássicos, a outros totalmente contemporâneos, como são os têxteis, o mobiliário de design ou a moda. Ao mesmo tempo, os bens culturais são activos acessíveis e disputados em mercados globais extremamente competitivos. Semanalmente, o Negócios irá revelar algumas das histórias fascinantes relacionadas com estes mercados, partilhando assim, de forma independente, a informação mais preciosa.







Tem sido uma referência constante neste espaço a evolução extraordinária nos últimos cinco anos do mercado global da moda vintage. Por um lado, a procura determinou o surgimento de vários "dealers" especializados, um pouco por todo o mundo, capazes de reunir um espólio de grande valor, das mais variadas épocas. Ao mesmo tempo, a mesma procura foi criando categorias para a oferta, e especialmente uma hierarquia do valor, em que surgem como peças mais valiosas as criações dos grandes costureiros clássicos, seguidas daquelas que foram usadas por grandes figuras mediáticas, a começar pelas actrizes americanas dos anos 40 e 50.Todo este movimento levou o tema da moda para as grandes casas de leilões, sempre atentas ao surgimento de um novo nicho. Foi a partir do momento em que as leiloeiras começaram a fazer leilões só para moda que se percebeu que o tema estava institucionalizado. A razão é tão-só a de que o preço em leilão é público, permitindo a criação de referências relativamente sólidas, fundamentais para a construção de índices de valorização.Actualmente, uma peça de um designer de moda clássico e conceituado pode valer centenas de milhares de euros, o mesmo acontecendo com peças icónicas, como as usadas por Jacqueline Kennedy Onassis. No entanto, persiste um enorme enigma ou uma enorme equação para resolver, que não é mais do que a de saber qual o mestre costureiro que o mercado mais valoriza.