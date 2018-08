- Encenada por Ricardo Neves-Neves, está na Cerca do Convento em Loulé a 9 e 10 de Agosto. Segue depois para o Largo da Fundação Viegas Guerreiro, em Querença, a 16 e 17 de Agosto."Karl Valentin Kabarett" foi, sem sombra de dúvida, o espectáculo de teatro mais divertido que vimos em 2017. Quando o país ruma a sul para banhos também a equipa de Ricardo Neves-Neves lhe segue a tendência, para sessões de entrada gratuita.Onze actores e um cantor lírico, acompanhados por uma orquestra ao vivo, fazem as delícias do público com pequenas peças de Karl Valentin e canções alemães populares no início do século XX - que se agarram aos nossos ouvidos por vários dias."Karl Valentin Kabarett" é uma crítica de costumes tão actual que poderíamos pensar ter sido escrita ontem. Não foi: é antes a prova de que há coisas, nomeadamente a essência do ser humano, que não mudam com o passar dos anos. Continuamos a apaixonar-nos e a escrever cartas de amor a paixões não correspondidas, a tentar que nos atendam as chamadas quando ligamos para uma empresa, ou a ir à farmácia sem saber, de facto, o nome do medicamento que queremos.O que mais surpreende no trabalho dos actores é a capacidade de memorizar um texto cheio de voltas, trocadilhos e palavras que parecem intermináveis. Destaque para o quadro da "Liga das Amigas dos Gatos", onde a acta da reunião é contada com todo o rigor, percorrendo vezes sem conta os nomes das associadas que marcaram presença e faltaram, bem como os cargos dos respectivos maridos.À medida que "Karl Valentin Kabarett" avança, o ridículo vai-se tornando cada vez maior. Tudo culmina em apoteose, numa grande festa, depois de apagado um incêndio na casa de uma camponesa. Até que esse fogo seja dominado, muito é o tempo perdido entre conversas de circunstância e cortesias desnecessárias quando há urgência. Rimo-nos porque nos apercebemos de que, fora dos palcos, também há momentos assim."Karl Valentin Kabarett" é um trabalho que se distingue pela simplicidade e pela harmonia como tudo é colocado em cena. A garantia é de gargalhadas do princípio ao fim. Registemos o momento, a sensação de felicidade transmitida por este espectáculo. E deixemos o aviso: se não comparecerem a esta assembleia, agora no Algarve, serão simplesmente expulsos da mítica Liga das Amigas dos Gatos!