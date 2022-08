Britada ou retalhada?

Ainda moço, na venda do pai em Tavira, era Hélder Madeira que “pisava” ou “retalhava” com uma faca as azeitonas. Mais de 40 anos depois, ainda as faz de forma tradicional, porque “igual a todos, todos fazem, mas dar ao consumidor um produto diferente, sem químicos, sem nada, é outra coisa”. A diferença entre os dois tipos de azeitona, bastante usuais no Algarve e Alentejo, é a forma como são apresentadas: retalhadas

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...